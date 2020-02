Mulher toca violino durante cirurgia para retirar tumor do cérebro. Veja a imagem

Uma mulher de 53 anos tocou violino enquanto uma equipa de cirurgiões a operavam para remover um tumor cerebral.

A paciente do King’s College Hospital, em Londres, tocou o instrumento num momento nunca antes visto, para garantir que as partes do cérebro responsáveis pelo movimento de coordenação das mãos (componente fundamental para tocar violino) não fossem danificadas durante a cirurgia, segundo comunicado do hospital.

Este pedido, registado por parte da equipa de médicos, foi aceite depois da mulher explicar as preocupações que tinha, levando o responsável pela equipa de neurocirurgia do King’s College Hospital a elaborar uma forma de conceder esse desejo à doente. A mulher queria poder continuar a tocar o instrumento, uma paixão que mantinha há cerca de 40 anos.

Antes de ser operada, Dagmar Turner viu serem identificadas pelos especialistas as áreas do cérebro que estavam ativas quando ela tocava violino, assim como as zonas cerebrais responsáveis por controlar a linguagem e o movimento.



Keyoumars Ashkan, neurocirurgião do King's College Hospital, apresentou um plano: mapear o seu cérebro, abrir o crânio e fazê-la tocar enquanto removiam o tumor.



"Foi a primeira vez que um paciente tocou um instrumento", disse Ashkan. "Conseguimos remover mais de 90% do tumor, incluindo todas as áreas suspeitas, mantendo a função completa na mão esquerda".



Dagmar agradeceu aos cirurgiões. "O violino é minha paixão. Eu toco desde os 10 anos (...) o pensamento de perder a minha capacidade de tocar foi de partir o coração", disse.



O hospital não avançou qual foi a música que paciente tocou.