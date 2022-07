Mulher vende filho recém-nascido por 270 euros para pagar plástica no nariz

Uma mulher foi presa após vender o filho recém-nascido para pagar uma cirurgia ao nariz. A mãe, cuja identidade não foi revelada, vendeu a criança por cerca de quatro mil euros. Segundo o The Mirror, a mulher revelou a um amigo próximo que não queria ficar com o bebé. O caso ocorreu na cidade de Kaspiysk, Rússia.



Inicialmente, a criança foi comprada por um casal no valor de 277 euros. Mais tarde, o bebé necessitou de tratamento médico e o casal solicitou a certidão de nascimento à mãe, que a vendeu por cerca de dois mil euros.







Tanto o casal que comprou o bebé como a mãe biológica já foram detidos e estão acusado do drime de tráfico de pessoas.