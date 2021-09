NãoMexaNasMinhasRoupas: a reação das mulheres afegãs às regras dos talibãs

Algumas mulheres afegãs têm partilhado nas redes sociais fotografias em que aparecem vestidas com roupas tradicionais. Esta é uma reação contra as regras anunciadas pelos talibãs, no passado domingo, que afirmaram que as universidades do país vão ser segregadas por género e que as mulheres têm de utilizar obrigatoriamente a burca para tapar a cara.



Nas redes sociais, as mulheres iniciaram a campanha #DoNotTouchMyClothes, em português #NãoMexaNasMinhasRoupas, para mostrar ao regime talibã que as regras não fazem sentido, uma vez que, as burcas negras a tapar todo o corpo não fazem parte da cultura do Afeganistão.





As fotografias partilhadas mostram as mulheres com vestidos com cores vivas e que não cobrem a cabeça, o cabelo, nem as mãos. Na legenda das imagens aparece muitas vezes que este tipo de roupa representa a "cultura do Afeganistão".













This is Afghan culture. My traditional dress #AfghanWomen



Thank you to Dr @RoxanaBahar1 for the inspiration.



Our cultural attire is not the dementor outfits the Taliban have women wearing. pic.twitter.com/i9wFASfWR6 — Peymana Assad (@Peymasad) September 12, 2021