Navio de carga da Guiné-Bissau afunda na costa da Turquia com 14 tripulantes a bordo quando ia a caminho da Ucrânia

O navio de carga 'Joe 2', com 14 tripulantes a bordo e com a bandeira da Guiné-Bissau, afundou-se ao largo da costa mediterrânica da Turquia, esta quarta-feira, informaram as autoridades turcas. Cinco membros da tripulação foram resgatados, enquanto os restantes nove estão desaparecidos, segundo avança a agência ReutersO navio 'Joe 2' afundou-se na costa de Kumluca, na província de Antalya, enquanto se dirigia para a Ucrânia, oriundo do porto turco de Iskenderun. O motivo pelo qual o navio afundou ainda é desconhecido.O comando da Guarda Costeira turca disse ter recebido um pedido de socorro às 3h47 da manhã e enviou um navio, vários barcos e dois helicópteros. Dois membros da tripulação foram resgatados pelos helicópteros da guarda costeira, enquanto outros três foram salvos por outras embarcações da zona. Toda a tripulação era de nacionalidade síria.A guarda costeira disse que o gabinete do procurador-geral de Kumluca está a investigar o caso.