Novas buscas no Vaticano por adolescente desaparecida em 1983

O Vaticano está a fazer novas escavações para esclarecer o misterioso desaparecimento de uma adolescente italiana em 1983. A família de Emmanuela Orlandi, que tinha 15 anos quando desapareceu, espera que as novas buscas nas catacumbas do Colégio Teutónico esclareçam o caso.Recorde-se que a 11 de julho foram feitas as primeiras escavações, que levaram à exumação de duas tumbas, depois de uma informação anónima apontar aquele local como possível sepultura de Emmanuela.As buscas, contudo, não só não esclareceram o caso como adensaram o mistério. É que as tumbas estavam vazias, não contendo os restos mortais das duas princesas que, supostamente, ali repousavam.As buscas iniciadas ontem centram-se em dois ossários encontrados durante as primeiras escavações, sob uma porta oculta no chão de uma câmara anexa às tumbas das princesas.Os restos mortais encontrados pelos peritos vão ser submetidos a testes de ADN, mas desconhece-se quando serão conhecidos os resultados.