Joint Statement of the United States, the Kingdom of Bahrain, and the State of Israel pic.twitter.com/xMquRkGtpM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira, via Twitter, que o Israel e o Barém pretendem assinar um acordo de paz.Esta quinta-feira, Donald Trump já tinha anunciado que um outro país do Médio Oriente se juntaria ao Israel e aos Emirados Árabes Unidos (EAU) na luta pela paz no Médio Oriente.Recorde-se que o Israel e os EAU concordaram recentemente em assinar um Tratado de Paz, sendo que os EAU tornaram-se assim no terceiro país árabe a fazê-lo.