"Obamagate": Donald Trump acusa ex-presidente dos EUA de "administração mais corrupta" de sempre

OBAMAGATE makes Watergate look small time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2020

Because it was OBAMAGATE, and he and Sleepy Joe led the charge. The most corrupt administration in U.S. history! https://t.co/PTzFvvITh3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2020

O presidente dos EUA, Donald Trump, acusou esta segunda-feira o antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama de ter feito "administração mais corrupta" da história do País.Após as duras criticas que Obama fez a Trump, considerando a gestão do país "um desastre caótico" durante a pandemia do coronavírus, Trump veio agora para o Twitter acusar Obama de "Obamagate"."Obamagate faz com que o Watergate pareça pequeno", pode ler-se na publicação do presidente dos EUA no Twitter. Recorde-se que o caso de Watergate foi um escândalo político de corrupção que ocorreu em 1974 nos Estados Unidos e culminou com a renúncia do presidenteA acusação feita garante que Obama terá estado envolvido, em conjunto com o seu ex-conselheiro de segurança nacional, Michael Flynn, para derrubar a nova administração dos Estados Unidos.Recorde-se que Flynn foi acusado de ter mentido ao FBI num caso que envolvia ligações de Trump ao governo russo, por forma a interferir nos resultados das presidenciais de 2016. Apesar de se declarar culpado, o processo foi arquivado pela justiça norte-americana.