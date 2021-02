OMS diz que "carne congelada" pode ter estado na origem da Covid-19

A Organização Mundial da Saúde anunciou esta terça-feira que, após dez dias de investigação sobre a origem da Covid-19, ainda não foi identificada a fonte animal do vírus.De acordo com a equipa de investigação, a comida congelada é uma das hipóteses em cima da mesa para a transmissão do vírus.Peter Ben Embarek, que lidera a equipa de investigação, descarta uma fuga do vírus do laboratório e aponta que o vírus pode ter sido importado em carne congelada - cuja fonte animal ainda não foi determinada - sendo possível que tenha percorrido um "longo caminho" e atravessado fronteiras até chegar ao mercado de Wuhan."O caminho possível de qualquer espécie animal do vírus original até ao mercado de Wuhan pode ter tomado um caminho muito longo e complicado, envolvendo também movimentos através das fronteiras", explica acrescentando ainda que os morcegos não estão totalmente descartados.Segundo Embarek, apenas não é provável que o vírus tenha sido transmitido diretamente de um morcego para os humanos visto que "Wuhan não é uma cidade ou ambiente próximo a esse ambiente""A busca pela possível rota de introdução através de diferentes espécies animais e reservatórios específicos ainda é um trabalho a decorrer", aponta.Os investigadores analisaram ainda amostras de sangue dos chineses que pudessem constatar se o vírus circulava antes do que se pensa atualmente. A conclusão foi de que não há evidência de casos relacionados com a Covid-19 antes de dezembro de 2019, em Wuhan ou em qualquer outro sítio.Há, no entanto, evidência de que o vírus já circulava há "várias semanas" antes do primeiro caso reportado.