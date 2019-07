Os seus filhos são fãs da série infantil 'Peppa Pig?' Fique atento

A série de desenhos animados ‘Peppa Pig’ é uma das mais vistas e cobiçada entre as crianças.

Lançada em 2004, a série infantil tem ganho uma proporção cada vez maior uma vez que as crianças acompanham os episódios da porquinha através dos canais televisivos e também no Youtube, que disponibiliza os episódios em vários idiomas.

A história acontece em torno de Peppa, uma porquinha que mora com os pais e o irmão mais novo, George.



Peppa adora saltar nas poças de lama e cada episódio acontece em torno de uma aventura da porquinha – em família ou com amigos – que termina sempre com roncos (risos).













Com o fenómeno de visualizações, nasceu também o ‘efeito Peppa’. Este acontecimento mostra crianças dos Estados Unidos a imitar – com o sotaque britânico – o leitão animado mais popular no mundo das crianças.

No entanto, o ‘efeito Peppa’ está a chegar a outros países e os desenhos animados foram mesmo banidos da China, por exemplo.



Esta medida é justificada pelo facto de as crianças, para além de alterarem o sotaque, estarem também a utilizar palavras que até outrora usavam.

Roberto Rey Agudo, o diretor de programação linguística responsável pelo departamento português e espanhol do colégio de Dartmouth, nos EUA, avançou que é provável que este efeito chegue às crianças que assistam à série em inglês, uma vez que é um fenómeno mundial, segundo avança o The Mirror.

As opiniões dos pais dividem-se entre os que vêem este fenómeno como uma possibilidade de evolução das crianças e os que sentem que esta 'mudança' se possa tornar alarmante para o sotaque das mesmas.





I’d like to thank Peppa Pig for the slight yet adorable British accent my toddler is acquiring. #mum #mummy — jen rofé (@jenrofe) 6 de fevereiro de 2019