Ossos humanos encontrados em casa de antigo ditador do Paraguai

Ossos de quatro pessoas foram encontrados numa casa em Ciudad del Este, no Paraguai, que pertenceu a Alfredo Stroessner, ex-ditador do Paraguai que comandou o país durante 35 anos.Segundo avança o G1, que cita a imprensa paraguaia, as pessoas que ocupavam a casa é que começaram a cavar para procurar bens enterrados, atividade que é comum e muito promovida no país.As investigações policiais vão agora averiguar se os ossos pertencem às vítimas do regime de Alfredo Stroessner."As vítimas não são apenas as pessoas que desapareceram, mas as suas famílias e comunidades também. Este é um crime contra a Humanidade que está em andamento, e não terminará antes de os restos serem encontrados, identificados e devolvidos", disse María Stella Cáceres, diretora do Museu das Memórias, ao The Guardian.Recorde-se que o Stroessner morreu exilado no Brasil, em 2006, e assumiu o poder num golpe militar em 1954. Durante o seu regime militar, pelo menos 420 pessoas foram mortas ou desapareceram misteriosamente.