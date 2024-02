Pai detido por morder cara de bebé de sete meses na Galiza

A Guardia Civil deteve um pai de 23 anos que mordeu a cara do filho de sete meses, em O Porriño, na Galiza. As autoridades retiraram a custódia do bebé aos pais e a Xunta galega assumiu a sua tutela, informa o La Voz de Galicia.A mãe, de 19 anos, levou, a 31 de janeiro, o filho a um hospital em Vigo, para que os médicos tratassem os ferimentos provocados pela mordida. No hospital, os profissionais de saúde repararam que a vítima também tinha um golpe no olho e lesões, já curadas, nas costelas.Os médicos denunciaram, num relatório, as suspeitas de maus tratos infantis e foi aberta uma investigação pelas autoridades competentes.O juiz ordenou que o pai fosse interrogado, mas este fugiu no dia em que a mãe levou o bebé para o hospital. O suspeito esteve escondido em Tui, até ser detido, no sábado, por maus tratos infantis.Após ser presente a juiz, ficou em liberdade, com obrigação de comparecer de 15 em 15 dias no tribunal, ordem de afastamento da vítima, e suspensão de direitos parentais.Os serviços sociais descobriram que o menor vivia sem as condições adequadas e que a família tinha poucos recursos.