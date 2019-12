Pai e dois filhos morrem afogados numa piscina de hotel em Espanha

Um homem e dois filhos morreram afogados na piscina de um hotel na Costa do Sol, em Espanha. As autoridades já se encontram a investigar o sistema de sucção da piscina a fim de perceber o que provocou as mortes.



Segundo avança a BBC, as três vítimas foram encontradas cerca das 13h30 (12h30 em Portugal Continental) já inconscientes na piscina do Club La Costa World, em Mijas, Málaga, na passada terça-feira, véspera de Natal.





De acordo com a mesma publicação, uma menina de nove anos terá começado a sentir dificuldades na água. Para a ajudar, o pai e o irmão, de 53 e 16 anos, tentaram socorrê-la.À BBC, Fernando Torres, jornalista local, conta que "os funcionários do resort ouviram gritos e tentaram logo ajudar com manobras de reanimação, mas não conseguiram [salvar as vítimas]".

"Depois chegaram as equipas de emergência e tentaram o mesmo durante 30 a 35 minutos mas não conseguiram reanimá-los", acrescentou.



A família estava no local de férias desde o dia 21. Só iam embora no próximo dia 28 de dezembro.



O pai e a filha era britânicos. Já o irmão da menina era de nacionalidade americana.



Aquando deste incidente, a mãe das crianças e um outro filho não se encontravam no local.

O grupo hoteleiro já prestou "sinceras condolências".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico também já fez saber que está a prestar auxílio a uma cidadã britânica em Espanha.