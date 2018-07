Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai mata filhas menores no dia em que iam voltar para casa da mãe

Homem moçambicano cometeu o crime em Gorbitzbach, na Alemanha.

10:43

Um homem moçambicano matou as duas filhas menores, de três e seis anos, na sua residência, na noite de sábado em Gorbitzbach, na Alemanha.



O crime terá acontecido no dia em que o homem deveria entregar as crianças à mãe, depois do fim de semana partilhado, uma vez que os pais das meninas estavam divorciados.



A mãe das crianças, de 35 anos, alertou a polícia, uma vez que o ex-companheiro deveria ter entregue as meninas mas não apareceu. As crianças foram encontradas mortas no local, pelas autoridades.



"Os criminologistas acreditam que foi uma morte violenta", disse o porta-voz da polícia, Thomas Geithner, segundo avançou o Tag 24.



Os vizinhos afirmam que o homem sempre foi atencioso e falava bem alemão. "Ele mudou-se há três meses e as meninas vinham ter com ele a cada duas semanas", disse a mesma fonte.



Os resultados dos exames feitos devem ser conhecidos esta segunda-feira.