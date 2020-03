Pai morre por beber bebidas energéticas para suportar turnos noturnos no trabalho

Um norte-americano, pai de três crianças, morreu de ataque cardíaco nos Estados Unidos devido ao hábito que tinha de beber bebidas energéticas para o ajudar a trabalhar nos turnos da noite. O trágico caso levou a mulher de John Reynolds, Cassondra Reynolds, a iniciar uma campanha para acabar com as vendas de bebidas energéticas com alto teor de cafeína.A morte aconteceu em fevereiro de 2011, o casal estava junto há 10 anos e tinha três filhos, todos meninos, com 5, 6 e 8 anos.Nove anos depois da morte do marido, Cassondra continua a lutar para acabar com o consumo de bebidas energéticas e já criou um grupo no Facebook onde junta milhares de subscritores da ação.