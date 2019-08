Palácio da Pena destacado como um dos mais bonito do mundo

O site noticioso CNN destacou 21 castelos e palácios de todo o mundo, entre eles, o Palácio da Pena em Sintra, considerado um dos mais bonitos.

O padrão vivido de cores vermelho e amarelo do palácio português é mencionado, assim como a torre do relógio. Afirmam que estas características dão um ar mais brincalhão do que os castelos sombrios encontrados em outros lugares da Europa.

Esta construção representa uma das principais expressões do Romantismo arquitetónico do século XIX, mandada construir por Fernando II, sendo o primeiro palácio desse estilo na Europa.

Além do Palácio da Pena é também destacado o Palácio Alcácer de Segóvia em Espanha, o Castelo de Vianden no Luxemburgo e o Castelo Himeji no Japão.