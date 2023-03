Papa Francisco passou "noite tranquila" e está estável

De acordo com a agência Reuters, o Papa tem vindo a sentir dificuldades respiratórias nos últimos dias.

Os profissionais de saúde que estão a acompanhar o Papa Francisco, hospitalizado esta quarta-feira devido a problemas respiratórios, afirmam que o religioso passou uma "noite tranquila" e que estão otimistas para uma recuperação rápida.O representante da Igreja Católica vai passar pelo menos mais um dia sob observação e tratamento. Espera-se uma atualização sobre o estado de saúde do Pontífice ao fim da manhã, referem fontes da Santa Sé, citadas pela agência italiana ASA."O Papa Francisco está sensibilizado pelas muitas mensagens recebidas e expressa a sua gratidão pela proximidade e pela oração", referiu o chefe do Gabinete de Comunicação do Vaticano.O pontifice, de 86 anos, foi internado esta quarta-feira