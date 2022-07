Papa mostra-se solidário com o povo do Sri Lanka e pede fim à "loucura da guerra" na Ucrânia

O Papa Francisco expressou este domingo a sua solidariedade para com o povo do Sri Lanka, que se revoltou contra a crise económica e provocou uma agitação civil que ditou o afastamento do Presidente da República e do primeiro-ministro.

"Uno-me à dor do povo do Sri Lanka, que continua a sofrer os efeitos da instabilidade política e económica", declarou o líder da Igreja Católica após a oração dominical do Angelus, acrescentando: "Juntamente com os bispos do país, renovo o meu apelo à paz e imploro aos responsáveis que não ignorem o grito dos pobres e as necessidades do povo".

A revolta popular no Sri Lanka levou à fuga do presidente do país asiático, Gotabaya Rajapaksa, antes de o seu palácio em Colombo ter sido invadido por manifestantes. Rajapaksa anunciou posteriormente que se irá demitir na quarta-feira, enquanto o primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe, já apresentou a demissão e viu a sua residência privada ser incendiada.