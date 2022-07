Primeiro-ministro do Sri Lanka demite-se após invasão à casa do presidente

Ranil Wickremesinghe, anunciou a demissão do cargo após vários manifestantes invadirem a residência e o escritório do presidente do país, que se encontra no meio de uma crise política. Os líderes partidários já tinham exigido essa decisão. Ranil Wickremesinghe tinha convocado este sábado uma reunião de emergência após a fuga do Presidente, Gotabaya Rajapaksa, da sua residência oficial em Colombo, com os líderes dos partidos políticos no Parlamento, que pediram a demissão de Rajapaksa e do primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe.A turbulência levou a meses de protestos, que quase desmantelaram a dinastia política Rajapaksa que governou o Sri Lanka durante a maior parte das últimas duas décadas.