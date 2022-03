Dois homens morrem à espera de combustível em enormes filas

Pelo menos duas pessoas morreram no Sri Lanka, enquanto esperavam em longas filas para comprar combustível. O país asiático vive uma grave crise económica e a população sofre com a escassez generalizada e os preços elevados."Um [dos mortos] era um motorista de 70 anos, diabético e com problemas cardíacos. O outro tinha 72 anos. Ambos estavam à espera na fila por cerca de quatro horas para comprar combustível", disse o porta-voz da polícia em Colombo, citado pela Al Jazeera.Segundo a imprensa local, várias mulheres desmaiaram devido ao sol quente enquanto esperavam para comprar gasolina ou querosene. Muitas crianças também foram vistas nas filas, inclusive a ajudar os familiares.

Em fevereiro, a inflação no Sri Lanka atingiu 15,1% - 25,7% em relação aos alimentos. A moeda local, a rúpia cingalesa, caiu 30 por cento. Vive-se em situação de miséria por toda a região.



As autoridades do Sri Lanka revelaram que vão pedir ajuda ao FMI (Fundo Monetário Internacional) para tentar conter o agravamento da crise.