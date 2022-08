Paquistão rejeita acusação talibã de dar acesso aos 'drones' dos EUA a território afegão

O Governo paquistanês rejeitou esta segunda-feira as acusações do ministro da Defesa talibã do Afeganistão, Mohammad Yaqoob, de que Islamabad está a permitir a entrada de 'drones' norte-americanos no espaço aéreo afegão.

A acusação surge depois de o Presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, ter anunciado a 1 de agosto a execução, por um 'drone' norte-americano, do líder da Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, quando este estava na sua residência em Cabul.

"Na ausência de quaisquer provas, como o próprio ministro afegão reconheceu, tais alegações no meio de conjeturas são altamente lamentáveis e desafiam as normas de conduta diplomática responsável", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, em resposta à declaração de domingo dos talibãs.