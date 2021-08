"Uma nova missão diplomática começou": Secretário de Estado dos EUA apela aos talibãs para que cumpram compromissos

O secretário de Estado Antony Blinken prestou esta noite declarações após a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão agradecendo a todos os que colaboraram nesta missão."Esta operação foi um esforço global em todos os sentidos. Muitos países aumentaram com contribuições robustas no transporte aéreo, incluindo trabalho no aeroporto. Alguns estão a servir como países de trânsito, permitindo que os retirados sejam processados para o destino final. Outros concordaram em acolher refugiados afegãos permanentemente e esperamos que mais o façam nos próximos dias e semanas. Estamos realmente gratos por todo o apoio. Agora, os voos militares dos EUA terminaram e as nossas tropas deixaram o Afeganistão", anunciou.Blinken volta a apelar a que os talibãs cumpram os seus compromissos e sublinha que os EUA vão manter o comprometimento de retirar todos os que queiram sair do território afegão. O secretário de Estado promete que os EUA vão continuar a trabalhar para a saída segura de todos os que quiserem ou estejam em risco."Não temos ilusões de que isto será fácil", salientou sobre o processo de retirada de quem ainda ficou em Cabul. Blinken sublinha ainda que os Estados Unidos vão continuar focados no combate ao terrorismo incluído a Al-Qaida e vão monitorizar as ações dos talibãs.Defende que é do interesse dos EUA trabalhar com o governo de Cabul, mas adverte que essa colaboração não será feita à base de confiança ou fé, os talibãs terão de merecer essa mesma confiança."Talibãs têm de respeitar os compromissos feitos", sublinhou ainda. "Um novo capítulo do relação entre a América e o Afeganistão começou. Vamos liderar com diplomacia. A missão militar acabou. Uma nova missão diplomática começou", disse.A retirada das tropas norte-americanas marca a primeira vez em quase 20 anos que os EUA e os seus aliados não mantêm tropas no Afeganistão. Depois de milhões gastos e quase 2 mil soldados norte-americanos mortos em combate, a retirada levanta questões sobre a utilidade da guerra de 20 anos.Mais de 122 mil pessoas foram transportadas de avião do Aeroporto Internacional Hamid Karzai desde julho, disse o porta-voz do Pentágono John Kirby aos repórteres, incluindo 5.400 norte-americanos.