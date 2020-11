Parente do vírus da Covid-19 encontrado em morcegos no Camboja e Japão

Investigadores de dois laboratórios na Ásia descobriram um parente próximo do SARS-CoV-2, o vírus responsável pela doença Covid-19.De acordo com a revista científica Nature, este "parente" do vírus foi encontrado em morcegos que estavam armazenados num congelador no Camboja. Também no Japão foi encontrado este vírus em fezes de morcego congeladas.Estes vírus são os primeiros parentes conhecidos da SARS-CoV-2 encontrados fora da China o que motiva a pesquisa da OMS pela origem do vírus não só na China como também em toda a Ásia.Tudo indica que o vírus teve origem nos morcegos-ferradura, mas desconhece-se ainda a ligação com os humanos. Se o vírus foi transmitido diretamente dos morcegos para os humanos ou se houve um hospedeiro intermediário.O vírus no Camboja foi encontrado em dois morcegos-ferradura de Shamel (Rhinolophus shameli) capturados no norte do país em 2010. No entanto, o genoma do vírus ainda não foi totalmente sequenciado - nem a sua descoberta publicada - tornando difícil determinar o que isto significa para a pandemia que se vive mundialmente.