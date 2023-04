Paris é a primeira capital europeia a proibir o aluguer de trotinetes elétricas

Paris vai proibir o aluguer de trotinetes elétricas a partir de 1 de setembro, disse o presidente da câmara da capital francesa, depois de o público ter votado para as retirar das ruas. Segundo a Reuters, as empresas já reagiram e afirmam que vão tentar impedir a proibição, que contou com 89% de votos a favor de banir este meio de transporte da cidade.A proibição contou com 89% de votos a favor de banir este meio de transporte da cidade, de acordo com o Twitter da Câmara Municipal de Paris. A "consulta pública" provocou longas filas de espera nas urnas eleitorais de toda a cidade, no entanto a participação foi baixa, com 7,46% dos eleitores registados.A Presidente da Câmara Municipal, Anne Hidalgo, disse que vai respeitar a votação dos eleitores. "A partir de 1 de setembro, não haverá mais trotinetes elétricas para alugar em Paris", disse numa conferência de imprensa, este domingo.