O Partido Social Democrata do chanceler alemão Olaf Scholz foi este domingo punido nas eleições regionais do Hesse e da Baviera, perdendo votos para os conservadores, que mantiveram os governos nos dois estados. No Hesse, o partido de Scholz obteve apenas 16% dos votos contra 35,5% da CDU, enquanto na Baviera, estado onde é tradicionalmente fraco, não foi além dos 8,5% enquanto a CSU teve 37%. Os parceiros de coligação de Scholz no Governo Federal, os liberais e os verdes, também perderam votos, enquanto a extrema-direita voltou a subir.