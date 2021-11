Partido Liberal anuncia filiação de Jair Bolsonaro para o próximo dia 22

O Partido Liberal, PL, de direita e ligado a grupos evangélicos, anunciou esta quarta-feira que o presidente Jair Bolsonaro, actualmente sem partido, se filiará à entidade no próximo dia 22 para disputar a reeleição nas presidenciais do ano que vem. O acerto entre Bolsonaro e o PL, já especulado há dias, foi firmado esta quarta-feira num almoço entre o chefe de Estado e o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, realizado no palácio presidencial, em Brasília.

A escolha do dia 22 para a assinatura da ficha de filiação de Bolsonaro não foi por acaso. O número de registo do PL, antigo Partido da República, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é exactamente o 22, e é esse número que aparece para os eleitores na urna na hora do voto.

Jair Bolsonaro está sem partido desde Novembro de 2019, quando saiu do PSL, Partido Social Liberal, pelo qual se elegeu em 2018, depois de tentativas frustadas dele e dos filhos de assumirem o controlo total do partido. Antes de se ter acertado com o Partido Liberal, Bolsonaro já tinha avançado estar quase acertado com vários outros, como o Partido Republicanos, o Partido Patriotas e o Partido Progressista, mas as negociações acabaram por não dar em nada porque os dirigentes dessas entidades também não aceitaram a exigência do presidente da República de controlar esses partidos de forma absoluta.

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, é um político muito experiente, conhecido tanto pela sua capacidade de negociação como por ter tido o seu nome associado a escândalos de corrupção, tendo chegado a ser condenado no tempo do "Mensalão", quando fazia parte da base parlamentar do então presidente Lula da Silva. Mas Bolsonaro, que já foi filiado a uma dezena de partidos, vários deles ligados a escândalos, não parece nada preocupado com isso e já se antecipou a prováveis críticas sobre a sua escolha de partido perguntando, "Qual é o partido que não tem problemas".

A escolha desta quarta-feira para o anúncio da filiação de Bolsonaro ao PL também não foi casual. Horas antes desse anúncio, o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro, que rompeu com ele em Abril de 2020, filiou-se ao Partido Podemos numa cerimónia também em Brasília transmitida pelas emissoras de televisão e fez um discurso de clara candidatura presidencial, e Bolsonaro e o PL decidiram fazer o anúncio do acordo entre ambos para tirar ao menos um pouco o foco da imprensa sobre o ex-magistrado.