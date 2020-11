Passageiros não foram notificados após morte em avião por Covid-19

A norte-americana Spirit Airlines está a acusar as entidades de saúde do país por terem mantido silêncio após a morte por coronavírus de uma passageira a bordo de um dos seus aviões.De acordo com um porta-voz da Spirit, a companhia relatou o falecimento de uma mulher oriunda do Texas à agência que controla as mortes por Covid-19, mas o organismo num pediu à empresa d aviação para informar os restantes passageiros a bordo desta circunstância.Esta ocultação só foi descoberta após investigações da imprensa à morte da mulher durante um voo oriundo de Dallas, no Texas, que foi desviado para Albuquerque, no Novo México, onde acabaria por morrer.A polémica instalou-se após a entidades de saúde negarem que a companhia de aviação as informou de qualquer morte a bordo.