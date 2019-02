Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedro Sanchéz anuncia eleições em Espanha a 28 de abril

Primeiro-ministro socialista espanhol revelou data depois da reunião de Conselho de Ministros.

09:08

Pedro Sanchéz anunciou esta sexta-feira que as eleições em Espanha se realizam no dia 28 de abril.



O primeiro-ministro socialista espanhol, Pedro Sánchez, anunciou a realização de eleições legislativas, depois do seu primeiro projeto de orçamento ter sido chumbado na última quarta-feira pelo parlamento.



As dúvidas sobre se Sánchez iria tentar continuar a governar com a prorrogação das contas do anterior executivo do Partido Popular (direita) foram desfeitas na quinta-feira pela sua ministra da Fazenda.



María Jesús Montero assegurou, numa entrevista a uma rádio, que, depois da reunião do Conselho de Ministros desta sexta-feira, o primeiro-ministro iria "comunicar a convocatória de eleições" e que a única "dúvida é quando" se irão elas realizar: "Durante o ano de 2019 de certeza [...] a data concreta só ele (Pedro Sánchez) a conhece", acrescentou.



Assim foi, por volta das 10h00 locais (09h00 em Portugal Continental), o primeiro-ministro espanhol anunciou que as eleições vão acontecer a 28 de abril.



"Propus a convocação de eleições para 28 de abril", disse Pedro Sánchez numa declaração institucional feita no Palácio da Moncloa, sede do executivo espanhol.