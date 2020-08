Pedro Sánchez recusa decretar estado de emergência em Espanha devido à Covid-19

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, recusou esta terça-feira voltar a decretar o estado de emergência em Espanha para conter o ressurgimento da pandemia de Covid-19, deixando essa responsabilidade nas mãos das autonomias.













Com os casos a aumentarem de dia para dia e várias regiões a braços com uma segunda vaga de contágios, Sánchez admitiu que a situação é “preocupante”, mas considerou que deve ser cada região autonómica a assumir a responsabilidade de decretar o regresso ao estado de emergência, medida que permite restringir os movimentos de pessoas e outros direitos fundamentais, o que levou a oposição a acusá-lo de “descartar responsabilidades”.

pormenores



Europeus reinfetados



Um paciente holandês e uma doente belga voltaram a ficar infetados com Covid-19 meses depois de terem sido considerados curados da doença, foi esta terça-feira revelado. Em ambos os casos, foram infetados por uma estirpe diferente do vírus.





Falsos positivos



Cerca de 3700 pessoas foram erradamente diagnosticadas com Covid-19 na Suécia depois de serem testados com um lote defeituoso de testes fabricado na China.





Contra vacina apressada



O epidemiologista-chefe dos EUA, Anthony Fauci, considerou perigosa a possibilidade de apressar a distribuição de uma vacina antes de passar todos os testes de segurança, depois de rumores de que Trump quer uma vacina antes das eleições.





Bali sem turistas até 2021



A ilha indonésia de Bali vai continuar fechada aos turistas internacionais até ao final do ano, anunciou o governo de Jacarta.





Filho de Bolsonaro infetado com Covid-19



Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, testou positivo ao novo coronavírus, tornando-se o quarto infetado na família depois do pai, da madrasta, Michelle, e do meio-irmão, Jair Renan.



O senador não apresenta sintomas e está a ser tratado com hidroxicloroquina, o polémico medicamento promovido pelo pai como cura para a doença.