Pela primeira vez na história uma mulher passou no treino para entrar na elite da Marinha dos EUA

Uma mulher completou esta quinta-feira o treino de 37 semanas da Marinha dos Estados Unidos da América (EUA) para se tornar Tripulante de Embarcação de Combate de Guerra Especial (SWCC). A identidade da mulher não foi revelada, de acordo com os procedimentos das autoridades do Pentágono.

Desde 2015 que a Marinha permite que mulheres concorram para esta posição, no entanto, de acordo com os dados oficiais, só agora um elemento do sexo feminino o conseguiu.

A equipa que participou no processo de "avaliação e seleção" é composta por 17 soldados. De acordo com o comunicado de imprensa das autoridades a que a BBC teve acesso, "apenas cerca de 35% dos marinheiros que se inscrevem no programa SWCC conseguem concluí-lo".

O contra-almirante HW Howard, comandante do Comando de Guerra Especial Naval dos EUA, afirmou que "tornar-se na primeira mulher a formar-se no treino de Navy Special Warfare é uma conquista extraordinária, e estamos incrivelmente orgulhosos da nossa companheira de equipa". Acrescenta ainda que "como os colegas que passaram, ela demonstrou o caráter, os atributos cognitivos e de liderança necessários para se juntar à nossa força".

De acordo com o reportado pela BBC, esta mulher é a primeira de 18 mulheres que se candidataram a ter sucesso. Destas 18, 14 não conseguiram passar e três ainda estão a realizar o treino.

O processo para se tornar SWCC consiste em treinos de armamento, navegação, paraquedismo, combate, inserção e extração secretas para que consigam entrar e sair de áreas classificadas como perigosas.

O fim deste treino é a parte mais difícil e onde muitos recrutas desistem. É um programa de 72 horas chamado de "Tour" que visa testar os limites físicos e psicológicos enquanto os tropas correm durante 23 horas e nadam 8 quilómetros em ambientes hostis.