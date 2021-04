Os Fuzileiros celebram este domingo 400 anos do Terço da Armada, os ‘marinheiros do fuzil’, com olhos no futuro e nos desafios à mais antiga força militar de caráter permanente em Portugal. "Procuramos, como militares, perspetivar o futuro para nos adaptarmos da melhor forma. Sabemos que a realidade é sempre mais excessiva que a imaginação", afirma aoMariano Alves, 2º comandante do Corpo de Fuzileiros.