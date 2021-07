Um avião militar com pelo menos 85 pessoas a bordo despenhou-se este domingo no sul das Filipinas, anunciou o chefe das Forças Armadas do país.

Até ao momento, 15 pessoas foram resgatadas do aparelho em chamas, um C-130 que se despenhou quando tentava aterrar na ilha de Jolo, na província de Sulu, disse à agência de notícias France-Presse, o general Cirilito Sobejana.

"As equipas de socorro estão no local, rezamos para que seja possível salvar outras vidas", acrescentou o chefe do Estado-Maior filipino.