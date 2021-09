Pelo menos 43 pessoas morreram devido às inundações provocadas pelo Furacão Ida nos EUAAs violentas cheias que atingem os estados de Nova Iorque, Nova Jérsia e Pensilvânia são o resultado do impacto do enfraquecido furacão ‘Ida’.

As chuvas de quarta-feira causaram em poucas horas inundações com mais de 20 cm de altura, transformando estradas, ruas e túneis do Metro em verdadeiros rios e forçando as equipas de socorro a usarem barcos de borracha para resgatar dezenas de pessoas isoladas.