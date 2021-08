Pelo menos cinco mortos no aeroporto de Cabul. Centenas tentam entrar à força em aviões para fugir da capital

Pelo menos cinco pessoas foram mortas no aeroporto de Cabul no meio do caos gerado por centenas de pessoas que tentam fugir de Cabul tomada pelos talibãs.De acordo com a agência Reuters, centenas invadiram o aeroporto e tentaram entrar à força em aviões que saíam da capital afegã.Uma testemunha alegou à Reuters ter visto os corpos serem levadas para um veículo e outra disse não ter ficado claro se as vítimas foram mortas a tiro ou numa debandada.As tropas dos EUA, que estão, por enquanto, no comando do aeroporto, tiveram de atirar para o ar numa tentativa de dispersar a multidão, disse uma autoridade dos EUA.O mullah Baradar Akhund, chefe do gabinete político dos rebeldes no Qatar, anunciou esta segunda-feira de manhã o fim da guerra no Afeganistão, com a vitória dos insurgentes, após a fuga no domingo do Presidente Ashraf Ghani e a captura de Cabul. "Conseguimos uma vitória que não era esperada", disse o antigo número dois do movimento rebelde.