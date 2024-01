Pentágono investiga internamentos hospitalares de secretário de Defesa dos EUA

O Departamento de Defesa dos EUA vai iniciar uma investigação independente sobre duas hospitalizações, mantidas em segredo, do chefe do Pentágono, Lloyd Austin, que sofre de cancro de próstata.

"O objetivo desta investigação é estudar os papéis, processos, procedimentos, responsabilidades e ações relacionadas com os internamentos do secretário da Defesa entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024", de acordo com um memorando interno esta quinta-feira divulgado.

Lloyd Austin, 70 anos, foi diagnosticado com cancro da próstata no início de dezembro, tendo sido operado no dia 22 de dezembro, sob anestesia geral, e voltando a ser internado a partir de 01 de janeiro devido a complicações.