Piloto adormece durante voo e falha aterragem no aeroporto por 46 quilómetros

Aeronave teve de regressar para a pista depois das comunicações da torre de controlo.

Um piloto da companhia Vortex Air, que fazia a viagem entre a Tasmânia e a ilha de King Island, na Austrália, adormeceu e falhou a aterragem no aeroporto de destino por 46 quilómetros. Na sequência do incidente e após várias comunicações da torre de controlo, o piloto acordou e teve de regressar ao Aeroporto de King Island, onde finalmente aterrou.

O piloto era a única pessoa que estava no avião no momento do incidente que agora está a ser investigado pelo Departamento de Segurança dos Transportes da Austrália, o órgão responsável por regular a aviação no país.

As autoridades classificaram o sucedido como um "incidente operacional sério" e as investigações vão continuar, pelo menos, até março de 2019, segundo avança o jornal The Guardian.

A companhia Vortex Air, por sua vez, informou através de um comunicado, que a aeronave estava com o piloto automático ligado quando o piloto adormeceu.

"A Vortex Air cuida da segurança dos passageiros, tripulantes e pilotos de forma extremamente séria e cumpre sempre com todos os procedimentos de segurança", declarou a companhia.