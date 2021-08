Piropos, apalpões e mentiras: Casos de assédio tramam Andrew Cuomo

O relatório da investigação aos abusos sexuais do governador de Nova Iorque, revelado na semana passada, não deixa dúvidas: Andrew Cuomo tocou, beijou, assediou, fez propostas sexuais e comentários indecentes a pelo menos 11 antigas e atuais funcionárias do seu gabinete.“Trabalhei duramente para acabar como a boneca do governador”, desabafa Lindsey Boylan, que em dezembro de 2020 desencadeou o escândalo. Era vice-secretária de desenvolvimento económico e nem o cargo a protegeu. Cuomo beijou-a na boca no escritório e repetia-lhe comentários sexuais.