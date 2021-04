Píton de 2,5 metros escondida na sanita ataca homem

Um homem tailandês, de 45 anos, apanhou um valente susto ao ser surpreendido por uma gigantesca píton com 2,5 metros de comprimento, quando estava sentado na sanita. O animal tinha subido pela canalização da casa, em Samut Prakan, na Tailândia.

Somchai conta que sentiu a pressão da mordida da serpente. "Só quando olhei para baixo é que vi a píton", relata o tailandês que apesar de surpreendido mostrou coragem. Reagindo no momento, o homem tentou logo capturar o réptil mas depressa percebeu que as dimensões do mesmo o tornavam perigoso.

Assim, chamou os serviços de emergência que mostraram as laboriosas operações de remoção da píton, que estava presa no cano de esgoto.

"Isto podia ter-se revelado um problema maior, porque animais destes podem revelar-se agressivos e atacar com mais violência. É também importante remover a serpente, porque pode voltar para os canos, esconder-se, e depois atacar de novo", alerta um dos bombeiros envolvidos.