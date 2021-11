Polícia brasileira mata 25 suspeitos de gang especializado em assaltos a bancos

Pelo menos 25 presumíveis membros de um gang especializado em assaltos a bancos foram mortos na manhã de domingo, na região da Varginha, no Sul do estado de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar estadual, os criminosos foram mortos em dois confrontos violentos consecutivos com utilização de armas de guerra, mas nenhum agente foi ferido.









A capitão Laila Brunela afirma que todas as vítimas eram bandidos perigosos que iam desencadear ações criminosas na região, principalmente assaltos a bancos com a explosão de agências. As ações policiais contaram com a Polícia Militar, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (tropa de elite de Minas Gerais) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Às 15h15, hora de Lisboa, ainda não estavam claras as circunstâncias dos confrontos. O que se sabia é que num primeiro momento foram abatidos 18 suspeitos, alegadamente numa estrada de acesso à Varginha, e outros 7 morreram numa ação desencadeada logo depois numa casa de campo alugada ao lado do batalhão da polícia local.





O plano seria cercar a polícia e impedir a saída dos agentes, como acontece aquando de assaltos de grande porte a bancos, e depois assaltar várias agências na região, com os cofres repletos por ser fim de mês e de pagamento de ordenados. Foram apreendidas armas de guerra, entre elas metralhadoras antiaéreas, granadas e outros explosivos e coletes balísticos.