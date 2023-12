A polícia de Las Vegas está à procura do suspeito de ter baleado, na sexta-feira, cinco sem-abrigo, dois dos quais morreram, de acordo com as autoridades.

Os disparos ocorreram por volta das 17h30 locais (1h48 deste sábado em Lisboa), perto de um viaduto da autoestrada, na parte nordeste da cidade, segundo Mark Lourenco, da Polícia Metropolitana de Las Vegas.

Duas pessoas morreram e três sofreram ferimentos ligeiros, disse o responsável, notando que as vítimas são sem-abrigo.