Ataque faz dois mortos em Bruxelas. Bélgica-Suécia interrompido e adeptos aconselhados a ficar no estádio

Allahu akbar" no momento dos disparos.

Um tiroteio causou, esta segunda-feira, a morte a duas pessoas e feriu uma terceira, no centro de Bruxelas, na Bélgica, avança a imprensa belga, que fala em suspeitas de terrorismo. De acordo com a agência AFP, citada pela BBC, o agressor continua em fuga.O ataque ocorreu pouco depois das 19h00 locais (18h00 em Lisboa).Segundo a Associated Press, o agressor disparou várias vezes perto de uma estação, com recurso a uma arma de grande porte e segundo a Reuters, as vítimas são duas pessoas de nacionalidade sueca. A porta-voz da polícia, Ilse Vande Keere, disse que os agentes chegaram rapidamente ao local e isolaram a área. Keere não especificou as circunstâncias do tiroteio.A imprensa local afirma ainda que o homem terá gritado "Recorde-se que a seleção sueca de futebol está a jogar contra a Bélgica no Estádio Heysel, na capital belga, a cerca de 5 quilómetros de distância do incidente. O encontro, que estava empatado, 1-1, não foi retomado após o intervalo e os adeptos foram aconselhados a permanecer no estádio, informa a Reuters.Também Marcelo Rebelo de Sousa está na capital belga. Depois de ter jantado com o rei Filipe, o Presidente da República pretendia assistir ao jogo da seleção , num café português da cidade. No entanto, Marcelo foi aconselhado pelas autoridades a regressar ao hotel devido ao tiroteio, avança a CNN.