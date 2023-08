Polícia evacua sede do governo da Argentina após falsa ameaça de bomba

A polícia da Argentina evacuou no domingo a Casa Rosada, sede do governo do país, após receber uma falsa ameaça de bomba, no final da votação nas primárias com vistas às eleições presidenciais de 22 de outubro.

A Casa Militar, encarregada de proteger a Presidência, disse ao jornal Clarín que a polícia da capital, Buenos Aires, recebeu uma chamada de um suposto segurança da Casa Rosada, que garantiu que uma pessoa o tinha informado sobre a instalação de um explosivo na sede do governo.

De acordo com fontes policiais, citadas pela agência de notícias EFE, a chamada para o número de emergência 911, feita por volta das 19h00 (23h00 de domingo em Lisboa), levou ao envio de duas brigadas do departamento de explosivos e cães de deteção.