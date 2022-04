Polícia mata refugiado afro-americano com tiro na cabeça. Veja o vídeo

Segundo a BBC, a vítima tinha 26 anos e tinha chegado ao país

Lyoya parece estar a cumprir, antes de fechar a porta do seu carro e tentar afastar-se, resistindo às tentativas do oficial de o algemar. Após uma curta perseguição, os dois homens lutam no relvado, antes de Lyoya ser alvejado.



GRAPHIC: #PatrickLyoya was killed by a MI #GRPD officer April 4. The police say Lyoya struggled after a traffic stop. Lyoya's family disagrees, they say he was already pulled over after his vehicle was making noises and a cruiser pulled up after. Footage was just released today. pic.twitter.com/aww2XCgNLe — Mercado Media (@MMPLLCNews) April 13, 2022





Patrick Lyoya, um refugiado da República Democrática do Congo, de 26 anos, foi brutalmente assassinado com um tiro na cabeça durante uma operação de trânsito. O caso aconteceu no passado dia 4 de abril, em Grand Rapids, Michigan, EUA. As notícias do tiroteio desencadearam vários protestos na cidade.A governadora do Michigan já falou sobre o caso e revelou que a vítima tinha duas filhas menores e cinco irmãos.Na quarta-feira, o chefe da polícia da cidade, Eric Winstrom, recusou-se a nomear quem esteve envolvido no tiroteio, mas disse a Polícia do Estado do Michigan está a investigar.Em resposta aos vídeos, a NAACP,emitiu uma declaração escrita exigindo que o polícia presente no vídeo fosse responsabilizado, bem como uma ação executiva sobre a reforma policial do Presidente Joe Biden.