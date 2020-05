Polícia morto a tiro na Califórnia durante protestos contra morte de George Floyd

Dois agentes da polícia do Serviço Federal de Proteção foram atingidos a tiro no meio de protestos, esta sexta-feira em Oakland, na Califórnia. Um dos polícias acabou por morrer devido à gravidade dos ferimentos.



A mesma informação, avançada pelas autoridades à CNN, dá conta da presença de cerca de 7500 manifestantes que saíram à rua daquela cidade e protestos contra a morte de George Floyd, o afro-americano, que morreu às mãos de polícias brancos, num caso chocante de violência racial que horrorizou os EUA.







Foram registados relatos de vandalismo, roubo, incêndios e ataques contras as autoridades, de acordo com comunicado da polícia, avança a cadeia televisiva norte-americana.



"Dois oficiais dos Serviços de Proteção Federal que se encontravam estacionados junto ao edifício federal de Oakland Down Town foram atingidos a ti.disse o departamento de polícia.

O Serviço de Proteção Federal, pertencente ao Departamento de Segurança Interna, fornece serviços de segurança e aplicação da lei nas instalações do governo dos EUA.



Ainda não há registo de detenções.