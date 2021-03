Polícia trava festa ilegal com 500 pessoas no Brasil

As autoridades interromperam uma festa com cerca de 500 pessoas na zona Sul de São Paulo, no Brasil, na madrugada deste sábado, em pleno pico da pandemia de Covid-19 que atualmente o país enfrenta.





Foi uma denúncia anónima que levou a polícia ao local da festa, onde se encontravam maioritariamente jovens e a maioria sem máscara de proteção e onde foram também encontradas drogas e uma arma de fogo.