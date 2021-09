Portugal quer retirar 72 afegãos que colaboraram com militares portugueses

O ministro da Defesa Nacional revelou esta segunda-feira que Portugal tem identificados 72 afegãos que colaboraram com militares portugueses no Afeganistão que pretende retirar do país, apontando para o "dever moral" de ajudar estes cidadãos.

"Temos hoje identificadas 19 famílias com um total de 72 pessoas que ainda estão em Cabul ou no Afeganistão para retirar", adiantou o governante socialista.

João Gomes Cravinho falava no parlamento, na Comissão de Defesa Nacional, onde foi esta tarde ouvido sobre o fim da missão das Forças Nacionais Destacadas no Afeganistão, no seguimento de uma pergunta feita pelo deputado do CDS-PP, Pedro Morais Soares.