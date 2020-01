A Guarda Civil espanhola deteve um português de 32 anos com duas mil doses de cocaína no município de Pontevedra, Espanha.O homem, residente em Braga, foi apanhado esta terça-feira durante uma operação de fiscalização na zona da portagem AP-9, em Vilaboa, com duas mil doses de droga.

Segundo a publicação espanhola La Voz de Galicia, a "atitude suspeita do condutor fez com que o veículo fosse completamente inspecionado, tendo sido encontradas drogas no seu interior".



O cidadão português é presente esta quarta-feira a tribunal.