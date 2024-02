Presidente do partido de Jair Bolsonaro é preso com arma e ouro ilegais

Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi preso esta quinta-feira em Brasília durante uma megaoperação da Polícia Federal contra suspeitos de no final de 2022 arquitectarem um golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder. Valdemar foi um dos alvos da operação mas inicialmente não havia mandado de prisão contra ele, somente de busca e apreensão na sede do Partido Liberal e no apartamento onde ele vive, no Hotel Meliá, na capital brasileira.



Durante a revista ao apartamento, no entanto, os agentes encontraram uma arma em situação irregular e deram voz de prisão ao veterano político. A arma estava com toda a documentação vencida há muito e nem está em nome do político e sim no do filho.

Na noite desta quinta-feira, fontes da Polícia Federal avançaram que Valdemar da Costa Neto ia continuar preso, pois não lhe foi permitido sair em liberdade mediante pagamento de fiança. Além da arma irregular, o político também tinha com ele uma pepita de ouro com altíssimo grau de pureza, e não apresentou qualquer documento que provasse a origem do precioso mineral.

Não é a primeira vez que Valdemar da Costa Neto, um dos políticos mais polémicos e astutos do Brasil, é preso pela Polícia Federal. Em 2005, durante o primeiro governo de Lula da Silva, de quem na época era um dos mais fiéis aliados, Valdemar foi preso e condenado e cumpriu vários anos de prisão por envolvimento no escândalo de corrupção que ficou conhecido como "Mensalão" e que quase derrubou Lula do cargo.

Numa impressionante reviravolta, Valdemar da Costa Neto aliou-se anos atrás a Jair Bolsonaro e abrigou-o no Partido Liberal, que, não obstante o nome, hoje é de extrema-direita. Foi pelo PL que Bolsonaro tentou em 2022 a reeleição mas foi derrotado por Lula da Silva.

Apesar dessa derrota, a união entre Bolsonaro e Valdemar não foi nem um pouco negativa para o presidente do então insignificante Partido Liberal, que tinha somente um deputado no Congresso. Bolsonaro foi derrotado, é verdade, mas com a ajuda dele o Partido Liberal conseguiu eleger 99 deputados federais e tornou-se o maior grupo parlamentar do Congresso, transformando Valdemar da Costa Neto num dos políticos de maior peso no país, pelo menos até à acção desta quinta-feira da Polícia Federal, que o atingiu em cheio, ao partido e ao seu maior nome, Bolsonaro, também alvo de busca e apreensão na sua casa.