Primeiras sondagens à boca de urna dão vitória à coligação de extrema-direita nas legislativas em Itália

A coligação de direita liderada pelo partido Irmãos de Itália de Giorgia Meloni vai ganhar com maioria as legislativas deste domingo, afirmaram as primeiras sondagens anunciadas às 22h00.As primeiras sondagens à boca das urnas, divulgadas pela agência noticiosa ANSA, dão entre 22% e 26% ao partido de Meloni e o segundo mais votado é o Partido Democrático, de Enrico Letta, de centro esquerda, com um resultado entre 17% e 21%.A emissora estatal RAI disse que o bloco de partidos conservadores, que também inclui o Liga de Matteo Salvini e o partido Forza Italia de Silvio Berlusconi (antigo primeiro-ministro), ganhou entre 41 e 45%, o suficiente para garantir o controlo de ambas as câmaras do parlamento. A RAI disse que a aliança de direita ganharia entre 227 e 257 dos 400 assentos na Câmara Baixa do Parlamento, e 111-131 dos 200 assentos do Senado."Centro-direita claramente à frente, tanto na Câmara Baixa como no Senado! Será uma longa noite, mas mesmo agora quero agradecer", disse Salvini no Twitter.A lei eleitoral italiana favorece os grupos que conseguem criar pactos pré-votações, dando-lhes um número de assentos parlamentares superior ao seu número de votos.Os resultados oficiais só serão partilhados durante a manhã de segunda-feira.Se confirmado, o resultado significaria um aumento notável para Meloni, cujo partido obteve apenas 4% dos votos nas últimas eleições nacionais em 2018.