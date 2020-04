Primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi pai pela quinta vez. Menino nasceu esta manhã

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e Carrie Symonds já são pais. O casal anunciou o nascimento de um "bebé saudável num hospital de Londres esta manhã".



Segundo um porta-voz, a mãe e o bebé encontram-se bem. "O primeiro-ministro e Symonds gostariam de agradecer à fantástica equipe de maternidades do NHS", acrescentou a porta-voz.

Casal ficou noivo e anunciou no final de fevereiro que Symonds.



Johnson tem mais quatro filhos, fruto de relações anteriores.



O casal passou as últimas duas semanas junto na casa de campo do primeiro-ministro fora de Londres, enquanto Boris Johnson recuperava da infeção com o novo coronavírus que forçou a sua hospitalização durante uma semana, incluindo três noites nos cuidados intensivos.