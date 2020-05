Primeiro-ministro russo reassume funções após ter sido infetado por coronavírus

O primeiro-ministro russo reassumiu esta terça-feira as suas funções, após ter sido infetado pelo novo coronavírus, no dia que o país registou 9.263 novos casos de covid-19 e ultrapassou as 2.800 mortes.

O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, retomou esta terça-feira todas as suas funções, de acordo com um decreto do Kremlin, quase três semanas após a sua hospitalização devido à contaminação pelo novo coronavírus.

O decreto do Presidente russo, Vladimir Putin, colocou fim às funções de Andrei Belooussov como chefe de Governo interino, cargo que assumiu provisoriamente em 30 de abril, e restabeleceu os poderes a Mikhail Mishustin.